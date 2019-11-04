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|رقم الخبر: 267567
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019
|الوقت: 17:42
|الاقسام: رياضة
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هيت يسجل 46 نقطة في الربع الأول ويسحق روكتس 129-100
سجل ميامي هيت 46 نقطة في الربع الأول، وهو رقم قياسي في تاريخ الفريق، في طريقه لانتصار ساحق على هيوستون روكتس 129-100 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأحد.
وتفوق هيت بفارق وصل إلى 41 نقطة في النصف الأول من اللقاء. وهذه أفضل بداية موسم لميامي (5-1) منذ تتويجه بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي في 2012-2013.
وأحرز جيمي باتلر، وهو أبرز لاعب يضمه ميامي قبل بداية الموسم، 18 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة واستحوذ على سبع كرات مرتدة.
وأحرز جيمس هاردن لاعب روكتس، الذي تصدر قائمة تسجيل النقاط في الدوري في الموسمين الماضيين، 29 نقطة في 26 دقيقة فقط.
واكتفى راسل وستبروك لاعب روكتس، المنضم لفريق كل النجوم ثماني مرات وأفضل لاعب في الدوري عام 2017، بتسجيل عشر نقاط بعد أن شارك لمدة 26 دقيقة فقط.
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