قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الاثنين إنه قد يتم منع كارديف سيتي من التعاقد مع لاعبين جدد في ثلاث فترات انتقال متتالية إذا لم يدفع لنادي نانت الفرنسي الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد مع إيميليانو سالا الذي قتل في حادث تحطم طائرة اثناء سفره للانضمام للنادي الويلزي.

وكشف الفيفا عن الحيثيات الكاملة لقراره الصادر في سبتمبر أيلول الماضي والذي يفيد بأن كارديف يجب أن يدفع الدفعة الأولى المتفق عليها والتي تبلغ ستة ملايين يورو لنانت (6.70 مليون دولار).

وبعد التعاقد مع كارديف في يناير كانون الثاني الماضي مقابل 15 مليون جنيه استرليني (19.37 مليون دولار) سافر سالا للانضمام لناديه الجديد لكن الطائرة سقطت في القنال الانجليزي.

وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة بعد عمليات بحث تحت الماء.

وقالت لجنة شؤون اللاعبين في الفيفا إنه إذا لم يدفع كارديف ستة ملايين يورو خلال 45 يوما من تسلمه تفاصيل الحساب البنكي من نانت ”فإنه سيتم معاقبته بالحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة قد تصل إلى ثلاث فترات انتقال متتالية كاملة“.

وأضافت أن الحظر لثلاث فترات انتقال قد يتم رفعه حال التزام كارديف بقرار الفيفا.