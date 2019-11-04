ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم الاثنين أن بلاده ستعيد أسرى تنظيم داعش الارهابي إلى دولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقدا نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.

وشنّت تركيا الشهر الماضي هجوما في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة. وأثارت تلك الخطوة قلقا واسع النطاق بشأن مصير أسرى داعش الارهابي هناك.

ووحدات حماية الشعب هي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية الحليف الأساسي للولايات المتحدة في هزيمة تنظيم داعش في المنطقة. وقالت الولايات المتحدة وحلفاء تركيا الغربيون إن الهجوم التركي قد يعطل قتال تنظيم داعش الارهابي ويساعد على انبعاثه من جديد.

لكن تركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بمتمردين أكراد على أراضيها، رفضت هذه المخاوف وتعهدت بقتال تنظيم داعش الارهابي مع حلفائها. ودعت مرارا الدول الأوروبية لاستعادة رعاياها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم.

وقال صويلو للصحفيين إن تركيا ستعيد أي مقاتلين في صفوف الدولة الإسلامية قبض عليهم إلى بلادهم حتى لو كانوا جردوا من جنسياتهم.

وقال صويلو سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إسقاط جنسياتهم... هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا. أتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي.

وأضاف: لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها قتلت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الارهابي في شمال غرب سوريا حيث تنشر تركيا وروسيا قوات. وأشاد زعماء العالم بقتل البغدادي بما في ذلك تركيا لكن التنظيم توعد بالانتقام من الولايات المتحدة.

وأوقفت السلطات التركية، 7 من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم مسؤول المعسكرات التدريبية للتنظيم، خلال عملية أمنية شملت 5 ولايات، بشكل متزامن.

وذكرت وزارة الداخلية التركية، في بيان، الأحد، أن القيادة العامة للدرك، نفذت عملية أمنية، السبت، في ولايات: عثمانية، وإسطنبول، وغازي عنتاب، وكليس، وبورصة، في إطار الكشف عن أنشطة "داعش".

وأضاف البيان، أن أحد الموقوفين، مسؤول عن ما يسمى بالمعسكرات التدريبية للتنظيم، حيث كان يجند سنويا ما بين 500-2000 عنصر، وينشط بصفته "أمير الزكاة".

وأعلن أن عنصرين اثنين من الموقوفين، كانا مسؤولين عن الأسلحة، والمعدات، والخدمات اللوجيستية، في معسكرات التدريب، إضافةً إلى تنظيم نقل المجندين إلى مناطق الاشتباكات.

وأوضح أن العناصر الأربعة الآخرين، كانوا ينشطون في صفوف التنظيم الإرهابي، على مستويات مختلفة.

وصادرت السلطات خلال العملية، مواد رقمية في الأماكن التي نفذت فيها العملية، سيتم إخضاعها للفحص.

ودأبت قوات الأمن التركية على تنفيذ مثل هذه العمليات بين الحين والآخر لتوقيف أشخاص يشتبه بانتهائهم لتنظيمات إرهابية مختلفة من الأتراك والأجانب.

أنقرة: تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الروسية إس-400 قد يتأجل

من جهته صرّح رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية يوم الاثنين: إن تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 إلى تركيا قد يتأجل إلى ما بعد الموعد المزمع في 2020 بسبب المحادثات حول تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.وتلقت تركيا الدفعة الأولى من أنظمة إس-400 في يوليو تموز على الرغم من معارضة الولايات المتحدة حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي، والتهديدات بفرض عقوبات أمريكية. وتقول واشنطن إنها لا تزال تجري محادثات مع أنقرة للانصراف عن الأنظمة الروسية.

وقال رئيس الهيئة إسماعيل دمير في مقابلة مع قناة (إن. تي. في) إن روسيا عرضت بيع مقاتلات لتركيا وإن أنقرة تقوم بتقييم العرض. وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار بعد التحليل الشامل للعرض.