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رقم الخبر: 267561 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 17:42 الاقسام: محليات  
صالحي: عمليات صب الخرسانة ستبدأ الاسبوع القادم في الوحدتين 2 و3 بمحطة بوشهر النووية

صالحي: عمليات صب الخرسانة ستبدأ الاسبوع القادم في الوحدتين 2 و3 بمحطة بوشهر النووية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، ان عمليات صب الخرسانة ستبدأ الاسبوع القادم في الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية.
وفي حديثه خلال مؤتمره الصحفي بعد تفقده لمنشآت الشهيد مصطفى احمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز، أشار علي اكبر صالحي الى حفاظ ايران على حقوقها النووية بما فيها الحفاظ على دورة الوقود النووي الكاملة، واضاف: ان التنقيب والاستخراج في محله ويمضي قدما بكل قوة. كما ان وحدات يو سي اف والتي كانت راكدة قرابة 10 سنوات، استأنفت اعمالها منذ عامين ويتم تحسينها. ولدينا موقع "انارك" لمعالجة النفايات النووية.
وتابع: سنبدأ عمليات صب الخرسانة في الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية الاسبوع القادم.
وأوضح اننا لم نتخل عن اي من حقوقنا، وفقط تقبلنا بعض القيود الزمنية والعددية، موضحا انه قبل الاتفاق النووي كان مستوى التخصيب قرابة 11 الف سو، وبعد الخطوة الثالثة بلغنا الآن 8600 سو، اي اننا نقترب من حجم التخصيب الذي كنا عليه قبل الاتفاق النووي، وقد حصل ذلك خلال شهرين.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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