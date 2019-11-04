وفي حديثه خلال مؤتمره الصحفي بعد تفقده لمنشآت الشهيد مصطفى احمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز، أشار علي اكبر صالحي الى حفاظ ايران على حقوقها النووية بما فيها الحفاظ على دورة الوقود النووي الكاملة، واضاف: ان التنقيب والاستخراج في محله ويمضي قدما بكل قوة. كما ان وحدات يو سي اف والتي كانت راكدة قرابة 10 سنوات، استأنفت اعمالها منذ عامين ويتم تحسينها. ولدينا موقع "انارك" لمعالجة النفايات النووية.

وتابع: سنبدأ عمليات صب الخرسانة في الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية الاسبوع القادم.

وأوضح اننا لم نتخل عن اي من حقوقنا، وفقط تقبلنا بعض القيود الزمنية والعددية، موضحا انه قبل الاتفاق النووي كان مستوى التخصيب قرابة 11 الف سو، وبعد الخطوة الثالثة بلغنا الآن 8600 سو، اي اننا نقترب من حجم التخصيب الذي كنا عليه قبل الاتفاق النووي، وقد حصل ذلك خلال شهرين.