يستعد ريال مدريد لخوض اختبار في غاية الأهمية عندما يستضيف فريق غلطة سراي التركي على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء القادم ضمن إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة لكي لا يعقد موقفه بالتأهل إلى دور الستة عشر، فصحيح أنه يحتل المركز الثاني في المجموعة، لكنه يملك 4 نقاط فقط، وما زالت المنافسة مشتعلة مع كلوب بروج وجلطة سراي اللذان يحتلان المركز الثالث والرابع على الترتيب.وكان مستوى ريال مدريد متذبذب بشكل واضح في المباريات الأخيرة، فأحياناً يقدم أداء رائع ويحقق نتائج جيدة، وفي أحيان أخرى يسقط في فخ التعادل أو يتعرض للهزيمة، مما يجعل جميع الاحتمالات واردة أمام جلطة سراي، لأن الأمر بات يعتمد على ما سيقدمه الريال أكثر مما سيقدمه الخصم.

فقد ريال مدريد هيبته في دوري أبطال اوروبا منذ الهزيمة القاسية من أياكس والإقصاء من ثمن النهائي الموسم الماضي، وازدادت الامور سوءاً بعد الخسارة المذلة من باريس سان جيرمان في المباراة الأولى هذا الموسم.