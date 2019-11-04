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رقم الخبر: 267558 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 17:41 الاقسام: رياضة  
ريال مدريد يحتل المركز 22 في قائمة الأقوى هجوماً بأوروبا!

ريال مدريد يحتل المركز 22 في قائمة الأقوى هجوماً بأوروبا!

يعيش ريال مدريد أزمة كبيرة على الصعيد الهجوي في الموسم الحالي رغم امتلاكه العديد من اللاعبين البارعين في الخط الأمامي، حيث فشل في هز شباك المرمى خلال 4 مباريات في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ريال بيتيس في الجولة الأخيرة، ولم يحقق الفريق اي انتصار عريض هذا الموسم باستثناء فوزه على ليجانيس بخماسية نظيفة، وعلى غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعاني الريال من عقم تهديفي في الكثير من المباريات، حيث لا يوجد سوى هداف واحد في الفريق ألا وهو كريم بنزيما الذي سجل 7 أهداف في 14 مباراة خاضها الفريق لغاية الآن، بمعدل نصف هدف في المباراة، بينما لم يسجل لوكا يوفيتش سوى هدف وحيد، والأمر نفسه ينطبق على إدين هازارد، أما جاريث بيل فقد سجل هدفين.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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