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رقم الخبر: 267552 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 15:54 الاقسام: منوعات  
(بن لادن) يقتل 5 في الهند

(بن لادن) يقتل 5 في الهند

تعرض خمسة أشخاص في قرية بولاية آسام الهندية للقتل جراء هجوم فيل هائج، يحمل الاسم (أسامة بن لادن)، بعد أن تسبب في إتلاف حقول الأرز التي يمتلكها السكان.

وتعرض الضحايا لإصابات كبيرة بسبب تعرضهم للدهس، لتتحرك السلطات بهدف الإمساك بالفيل.

وقال أحد القرويين: (ابن لادن هاجم سكان القرية في السابق وتسبب في مقتل أشخاص وتدمير محاصيلهم).

وقال مسؤول الغابات في ولاية آسام، باريمال شوكلابايديا: (لم نتخذ بعد قرارا حول كيفية التعامل مع الفيل، هنالك بعض الاقتراحات بضرورة تخديره وأخذه إلى غابة لا توجد بجانبها مساكن للبشر).

ويشير خبراء الحياة البرية إلى أن نحو 2300 شخص دهستهم الفيلة بالهند في آخر خمس سنوات، فيما قتل 700 فيل منذ عام 2011.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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