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رقم الخبر: 267551 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
المنجيات الثلاث للإنسان عند الكبر

المنجيات الثلاث للإنسان عند الكبر

كشفت دراسة حديثة، ما وصفته بـ«المنجيات الثلاث» للإنسان عند تقدم العمر به.

ونشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية دراسة في جامعة «دي مونتفورت» الإنجليزية، والتي عكف الباحثون عليها لنحو 12 عاما.

وتتبعت تلك الدراسات بيانات خاصة بنحو 9 آلاف شخص فوق سن الخمسين عاما.

​وحددت الدراسة ما وصفته بـ«المنجيات الثلاث» على النحو التالي:

ممارسة الرياضة،  اتباع نظام غذائي صحي، الإقلاع عن التدخين.

ويساهم السير على الخطوات الثلاث في تقليل إصابة خلايا الجسم بالوهن والضعف، عند تقدم العمر.

وقال الباحثون إن زيادة الوزن والتدخين، تزيد أيضا من احتمالات أن تصبح خلايا الجسم ضعيفة، وتصاب بالتلف والوهن سريعا.

ووصفت الدراسة أن من يسيرون على الخطوات المذكورة يزيدون نسبة بقائهم أصحاء بنحو 22% فقط ممن لم يتبعوها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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