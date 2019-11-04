استقبلت مدينة شيراز مركز محافظة فارس/جنوب ايران/ أكثر من 30 ألف سائح أجنبي في الشهور الست الأولى من العام الجاري الإيراني (يبدأ في 21 مارس/ آذار) من أجل تلقي العلاج.

ووصف المدير العام لمنظمة التراث الثقافي في محافظة فارس مصيب أميري مدينة شيراز بأنها تزخر بالمعالم الثقافية والآثار التاريخية وتتمتع بطاقات عالية في قطاع الطب عادّاً إياها عاصمة السياحة الطبية في إيران التي تدر سنوياً عائدات طائلة.

ولفت إلى وفود 18 ألف سائح اجنبي الى شيراز من سلطنة عمان خلال المدة المذكورة.

ونوه إلى وجود مستشفيات متخصصة في زراعة الأعضاء في المدينة ومنها أبوعلي سينا وأرديبهشت وخدادوست ودنا وكوثر ومستشفى شيراز المركزي وفرهمندفر ومستشفى غدير للأمهات والأطفال وغيرها.

وأضاف أنّ المستشفيات المذكورة توفر للوافدين خدمات كثيرة بما فيها زراعة الأعضاء ورأب الأوعية الدماغية والكبدية والعلاج الكيمياوي والعلاج بالأشعة وعلاج أمراض العيون وغیرها باستخدام أحدث الأساليب والمعدات الطبية وأكثرها تطوراً فضلاً عن علاج الأمراض القلبية الوعائية وجراحة العظام والعقم بأساليب متنوعة.

وأشار الى إنّ مدينة شيراز تضم 353 وحدة تشتمل على 17 ألفاً و117 سريراً وتتيح خدمة الإسكان للوافدين إلى إيران كالفنادق والشقق الفندقية وغيرها فضلا عن 12 شركة ناشطة في مجال السياحة العلاجية.