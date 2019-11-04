أهدت بائعة في محطة وقود، السائق تشينموي ديب روي، بطاقة يانصيب فورية ربحت مليون دولار كندي.

ووفقا لصحيفة (نيوز جازيت)، أضطر السائق للتوقف والتزود بالوقود في مدينة ساسكاتون، وقام بشراء بطاقة يانصيب، وحصل على بطاقة ثانية كهدية من المحطة.

وربحت البطاقة التي اشتراها مبلغ 10 دولارات كندية، بينما ربحت البطاقة الأخرى مليون دولار كندي.

وأوضح روي أنه يخطط لتسديد ديونه، والمتبقي من الجائزة سيخصصه لتعليم أطفاله، مؤكدا أنه لا ينوي ترك عمله.