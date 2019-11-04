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رقم الخبر: 267541 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 16:01 الاقسام: منوعات  
امرأة تدخل في حالة غيبوبة بسبب قطة

امرأة تدخل في حالة غيبوبة بسبب قطة

دخلت شيرلي هاير من مدينة بريستول البريطانية في غيبوبة بعد أن خدشتها قطتها التي تدعى تشان.

كانت المرأة البالغة 65 من العمر تعمل في حديقتها عندما خدشت القطة يدها ما تسبب في دخول بكتيريا سامة في الجرح، بحسب صحيفة (ميرور).

وأحمر الجرح بسرعة ثم شعرت شيرلي بدوار وفقدان الشهية وآلام عضلاتها. وبعد بضعة أيام، بدأ يسود لون الذراع.

وتم نقل شيرلي إلى المستشفى وتشخيصها بمرض الإنتان والصدمة الإنتانية وفشل الأعضاء الداخلية والالتهاب الرئوي والتهاب اللفافة النخرية (العدوى التي تسببها البكتيريا Streptococcus pyogenes أو Clostridium perfringens).

واضطر الأطباء لوضع المرأة في غيبوبة اصطناعية لمدة خمسة أيام وقطع جزء من سطح الذراع التالف. في المجموع، أمضت الإنجليزية أكثر من شهرين في المستشفى.

وقالت شيرلي للصحفيين، إنها اشترت تشان مقابل 400 جنيه استرليني عندما كان عمرها عشرة أشهر، وأضافت: (لم تكن لطيفة أبدا وكانت تهاجمني دائما، وعندما كبرت تشان أصبحت أكثر عدوانية). وبعد خروجها من المستشفى، أعطت شيرلي القطة لإحدى بناتها. وأوضحت (بعد ما حدث، لم أعد أريد رؤيتها).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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