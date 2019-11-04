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رقم الخبر: 267540 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: عربيات  
الخارجية العراقیة تدين التعرض على القنصلية الإيرانية في كربلاء

الخارجية العراقیة تدين التعرض على القنصلية الإيرانية في كربلاء

أدانت وزارة الخارجية العراقیة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، وفيما شددت على أن أمن البعثات والقنصليات "خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه".
واعتبرت الخارجية العراقیة اليوم الاثنين، أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في "علاقات الصداقة وحسن الجوار" بين العراق وإيران.
وقالت الوزارة في بيانها ، إنها "تدين قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء المقدسة، وتؤكد الوزارة التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر".
وأضافت الوزارة، أن "أمن البعثات والقنصليات خطاً احمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أيِّ إخلال بأمن البعثات"، لافتةً إلى أن "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين".
يذكر أن متظاهرين تعرضوا يوم أمس الاحد الى الجدار الخارجي للقنصلية الإيرانية في كربلاء مما ادى الى تدخل القوات الأمنية التي قامت بتفريقهم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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