  • الإثنين ٦ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267539 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: منوعات  
العثور على بقايا مخلوق غامض على شاطئ في بريطانيا

العثور على بقايا مخلوق غامض على شاطئ في بريطانيا

عثر على بقايا مخلوق غير معروف على الشاطئ البريطاني أبردين .، وأصيب مستخدمو الإنترنت والسكان المحليون بالحيرة من الهيكل العظمي مع الأضلاع البارزة والمخالب والفراء. ظهرت الصورة على الشبكة، لكن لم يستطع أحد تحديد نوع الحيوان بالضبط.

قرر بعض المعلقين أنها قطة، بينما اعتقد آخرون أنه كان من الزواحف، وفقا لThe Sun.

وكتب أحد المستخدمين: (هذا تنين بلحية).

وعلق آخر: (أنا أدرس علم الحيوان في جامعة أبردين، وبناءً على الجمجمة، سأقول إنها (حرباء)، مشيرا إلى أن هذا النوع يعيش في مدغشقر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 21/6645 sec