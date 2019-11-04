عثر على بقايا مخلوق غير معروف على الشاطئ البريطاني أبردين .، وأصيب مستخدمو الإنترنت والسكان المحليون بالحيرة من الهيكل العظمي مع الأضلاع البارزة والمخالب والفراء. ظهرت الصورة على الشبكة، لكن لم يستطع أحد تحديد نوع الحيوان بالضبط.

قرر بعض المعلقين أنها قطة، بينما اعتقد آخرون أنه كان من الزواحف، وفقا لThe Sun.

وكتب أحد المستخدمين: (هذا تنين بلحية).

وعلق آخر: (أنا أدرس علم الحيوان في جامعة أبردين، وبناءً على الجمجمة، سأقول إنها (حرباء)، مشيرا إلى أن هذا النوع يعيش في مدغشقر.