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رقم الخبر: 267538 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: ثقافة وفن  
اكتشاف سن أثري في کرمانشاه ضمن أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم

اكتشاف سن أثري في کرمانشاه ضمن أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم

قال مدیر منظمة التراث الثقافي والسیاحة في كرمانشاه «اميد قادري» ان اكتشاف سن إنسان بدائي من سلالة النياندرتال في إيران أدرج ضمن أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2019 حسب مجلة أميركا الدولية لعلم الآثار.

واضاف قادري تم اكتشاف السن المذكورة في كهف «وزمه» في محافظة كرمانشاه (غرب إيران) في العام الجاري من قبل مجموعة من علماء آثار العاملين في المتحف الوطني الإيراني وعلماء آثار من جامعات ومتاحف فرنسية.

وأوضحت المجلة أنّ السن التي تم العثور عليها في سلسة جبال زاغرس غربي إيران والتي كانت يتصور أنها تتعلق بـ«الإنسان العاقل» بالخطأ، تخص في الواقع طفلا من سلالة النياندرتال كان يعيش ما بين فترات 40 حتى 70 ألف عام قبل الميلاد.

وتظهر نتائج التجارب أنّ الاكتشاف المذكور يعتبر أول دليل على وجود إنسان نياندرتال في إيران مضيفةً أن هذا النوع من الإنسان كان يعيش في بقع شاسعة من أوربا وغرب آسيا قبل الميلاد بـ40 ألف عام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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