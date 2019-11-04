تم الكشف عن أقدم لوحة اسلامية منقوشة في إيران وفق تصريح سعيد سلمانيان رئيس دائرة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في قضاء سميرم بمحافظة أصفهان الإيرانية /وسط/.

وقال سلمانيان: إنّ تاريخ الوجود الانساني في القضاء المذكور يعود إلى ما قبل الميلاد بـ5000 عام حيث اكتشفت فيها مؤخراً أقدم كتابة إسلامية منقوشة في إيران.

وأضاف أنّه بعد أن فحص علماء آثار إيرانيين بمن فيهم باحث مؤسسة العلم الآثار في جامعة طهران عماد الدين شيخ الحكمائي وأستاذ الفنون الجميلة بجامعة أصفهان علي شجاعي وباحثة مؤسسة التراث المكتوب السيدة بيري اتفق الباحثون على أن الأثر المكتشف يحوي أقدم خط إٍسلامي عثر عليه في إيران لحد الآن.

وفي هذا الصدد قال شيخ الحكمائي الباحث في علم الآثار بجامعة طهران إن أقدم خط عثر عليه ضم اسم «إيران» منوهاً إلى أن معظم الخطوط المكتشفة قد كتبت بالخط الكوفي وبعضها الآخر كتبت بالخط الفهلوي.

وأضاف أنّ الكتابات المذكورة تعدّ أهم المصادر المتاحة التي تساعد في التعرف على تغييرات الخطوط منذ صدر الإسلام ولحد الآن كما يمكن دراستها والحصول على معلومات أنثروبولوجية وأثرية باعتبار تنوعها.

وتابع: إنّ من شأن سميرم أن تحتضن متحفاً عظيماً وفريداً من نوعه في إيران كونها تضم عدداً كبيراً من الخطوط الأثرية.