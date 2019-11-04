  • الإثنين ٦ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267536 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: منوعات  
دجاجة تبيض بيضة من دون قشرتها

دجاجة تبيض بيضة من دون قشرتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لدجاجة تبيض بيضة من دون قشرتها.

وجاء في التعليق على مقطع الفيديو الذي نشر على موقع (ريديت)، (دجاجة تبرز بيضة من دون قشرتها.

ثم كتب أحدهم في التعليقات: عادة هذا يعني أن هناك نقص في الكالسيوم.

وأضاف آخر: يمكنك إطعام الدجاج بقشرة قديمة للبيض للحفاظ على مستوى الكالسيوم.

وعلق المستخدم سانشاين: عليك إضافة قشرة المحار إلى طعامها، ويمكن أن تجد قشر المحار المكسر في أي متجر لغذاء الحيوانات.

وكتب هاي كاليبر ميتش: ربما تكون الدجاجة يافعة، فمن الشائع جدا أن تبيض الدجاجة في سن مبكرة بيض من دون القشرة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0842 sec