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رقم الخبر: 267534 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: منوعات  
قصور السلاطين العثمانيين على ضفاف البوسفور معروضة للبيع

قصور السلاطين العثمانيين على ضفاف البوسفور معروضة للبيع

تتموضع على ضفاف البوسفور التركي عشرات من قصور السلاطين العثمانين، والتي كان الكثير منها بيوتا صيفية لهؤلاء السلاطين.

الكثير من قصور السلاطين العثمانين على ضفاف البوسفور أصبحت معروضة للبيع بأسعار تتراوح مابين 10و100 مليون دولار.

فبحسب الخبراء فإن 20 منزلا صيفيا أصبح معروضا للبيع، فكما تتميز هذه المنازل بأنها تعود للحقبة العثمانية فإنها تتميز أيضا بطابعها الخشبي الذي يدخل في الكثير من تصاميمها وديكوراتها.

كما أنها تطل على مضيق البوسفور، وبحسب ما صرح أحد المساهمين في شركة (Bosforce) العقارية التي تعمل في السوق التركية منذ 20 عاما، فإن أصحاب البيوت يرفضون الإعلان عن رغبتهم ببيع هذه البيوت ولا يقومون بالإعلان عن ذلك، كما يهتمون كثيرا بالتكتم عن العروض المقدمة.

هذا وكان المستثمرون الأجانب قد ساهموا بزيادة أسعار العقارات التركية بشكل كبير، وبخاصة بعد هبوط قيمة الليرة التركية، بالإضافة للحوافز التي يستطيعون الحصول عليها عند شراء بمثل هذه الأسعار، فشراء عقار بمبلغ يفوق الـ250 ألف دولار يمنح صاحبه الجنسية التركية.

هذا وتختلف أسعار البيوت بحسب موقعها ومساحة العقار بالإضافة للخدمات المتوفرة داخل كل قصر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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