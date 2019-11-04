والأفلام الإيرانية القصيرة المتأهلة التي تمثل جمهورية إيران الإسلامية وتتنافس للجائزة في هذه التظاهرة الفنية هي «كارما»، «في نظرة واحدة»، و«ساعة الانقراض» للمخرج عرشيا زينعلي، و«دهسلم» للمخرج محمد عبداللهي، و«المذكرة» للمخرج سياوش عيداني، و«ليس الشتاء» للمخرج حسن مختاري.

وتقام فعاليات مهرجان السلام والسينما الدولي الخامس لعام 2020 (The 2020 International Peace & Film Festival) اعتبارا من الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني القادم بمشاركة أفلام من جميع أنحاء العالم في أمريكا.

ويهدف المهرجان إلى التبادل الثقافي بين الفنانين وصناع الأفلام واكتشاف المواهب المبدعة وإيجاد منصة حيوية وإيجابية لتعزيز السلام عبر التقدير والاحترام المتبادل لجميع الثقافات بالسينما والفن.