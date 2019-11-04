  • الإثنين ٦ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267533 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 16:04 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «السلام والسينما» يستضيف 6 أفلام إيرانية

مهرجان «السلام والسينما» يستضيف 6 أفلام إيرانية

أعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان ستة أفلام إيرانية قصيرة وجدت طريقها لسباق الدورة الخامسة من مهرجان السلام والسينما الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

والأفلام الإيرانية القصيرة المتأهلة التي تمثل جمهورية إيران الإسلامية وتتنافس للجائزة في هذه التظاهرة الفنية هي «كارما»، «في نظرة واحدة»، و«ساعة الانقراض» للمخرج عرشيا زينعلي، و«دهسلم» للمخرج محمد عبداللهي، و«المذكرة» للمخرج سياوش عيداني، و«ليس الشتاء» للمخرج حسن مختاري.

وتقام فعاليات مهرجان السلام والسينما الدولي الخامس لعام 2020 (The 2020 International Peace & Film Festival) اعتبارا من الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني القادم بمشاركة أفلام من جميع أنحاء العالم في أمريكا.

ويهدف المهرجان إلى التبادل الثقافي بين الفنانين وصناع الأفلام واكتشاف المواهب المبدعة وإيجاد منصة حيوية وإيجابية لتعزيز السلام عبر التقدير والاحترام المتبادل لجميع الثقافات بالسينما والفن.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 17/2526 sec