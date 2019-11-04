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رقم الخبر: 267532 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 16:04 الاقسام: ثقافة وفن  
7 أفلام إيرانية في مهرجان «إكس غراند» الألماني

7 أفلام إيرانية في مهرجان «إكس غراند» الألماني

تمثل إيران 7 أفلام قصيرة في الدورة الـ32 لمهرجان «إكس غراند» السينمائي الدولي الذي سوف يقام في مدينة فيسبادن الألمانية.

تشارك 7 أفلام إيرانية قصيرة في الدورة الـ32 لمهرجان «إكس غراند» السينمائي في ألمانيا.

وتعرض هذه الدورة من المهرجان 200 فيلم تمت تزكيتها من بين 2500 فيلم تقدم للمشاركة، وذلك في عدة أقسام.

والأفلام الإيرانية المشاركة في هذه الدورة هي: «درس تعليم القيادة» للمخرجة مرضية رياحي، و«الفصل الأبيض» للمخرج حسن نجم آبادي، و«بنت من بارسيان» للمخرجة بريناز هاشمي مباركه، و«الحالم» للمخرج بويا نبي، و«الصمت» للمخرج وهاب كائيني، و«الخفي» للمخرج محمد هرمزي، و«العيون المحدقة في» للمخرج صابر تاتارجه.

وتقام الدورة الـ32 لمهرجان «إكس غراند» السينمائي الدولي في الفترة 15 حتى 24 نوفمبر الجاري في مدينة فيسبادن الألمانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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