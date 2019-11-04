اعلن مساعد وزير الزراعة لشؤون البستنة "محمد علي طهماسبي" عن تصدير 280 طن من الزعفران العام الماضي وقال: في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، تم تصدير 74 طناً من الزعفران إلى الخارج عبر الجمارك الإيرانية.

وفي احتفال جني محصول الزعفران والبرباريس (زرشك) بمنطقة قاينات بمحافظة خراسان الجنوبية (شرق)، اعلن طهماسبي، عن تصدير 280 طن من الزعفران العام الماضي وقال: في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، تم تصدير 74 طنا من الزعفران إلى دول أخرى عبر الجمارك الإيرانية.

واضاف: ان الحكومة تدعم المزارعين عن طريق المشتريات المدعومة والتوافقية.

واشار طهماسبي الى إنشاء 150 مزرعة لاشجار البرباريس في محافظة خراسان الجنوبية، وقال: ان هذه المحافظة من المحافظات ذات التبخر المنخفض، لذلك تعتبر زراعة النباتات مثل البرباريس والزعفران والعناب خطوة ذكية.

ولفت مساعد وزير الزراعة الى انشاء البيوت البلاستيكة (الدفيئات) بمساحة تقدر بأكثر من 850 هكتار في محافظة خراسان الجنوبية، وقال: ان انشاء البيوت البلاستيكية (الدفيئة) من ناحية سيوفر فرص العمل للشباب، ومن ناحية أخرى، ستكون هناك وفورات كبيرة في موارد المياه في المحافظة.

من ناحيته اوضح رئيس منظمة الجهاد الزراعي بمحافظة خراسان الجنوبية "غلام رضا قوسي"، ان ما بين 90 الى 93بالمائة من إجمالي إنتاج الزعفران و 95 بالمائة من انتاج البرباريس في العالم يتم في ايران ومحافظة خراسان الجنوبية الحدودية الجنوبية.

واشار الى ان مساحة الاراضي المزروعة بمحصول الزعفران في هذه المحافظة يبلغ العام الحالي 16 ألف و703 هكتار ، والتي من المتوقع أن تنتج 67 طنا من الزعفران المجفف، والتي تزيد بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.