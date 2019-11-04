تعتزم آشلي بارتي، التي ضمنت إنهاء عام 2019 في صدارة التصنيف العالمي للتنس، مساعدة أستراليا لإنهاء غيابها عن التتويج بكأس الاتحاد لفرق السيدات، في بيرث، الأسبوع المقبل.

واختتمت بطلة فرنسا المفتوحة موسما متميزا، بالفوز بلقب البطولة الختامية لموسم السيدات، يوم الأحد، عقب انتصارها بمجموعتين متتاليتين على حاملة اللقب إيلينا سفيتولينا.

وفي الوقت الذي تتطلع فيه بقية اللاعبات، المشاركات في البطولة الختامية، للتعافي من موسم شاق، تستعد بارتي للسفر إلى بيرث، للمشاركة في نهائي كأس الاتحاد للفرق للسيدات أمام فرنسا.

وحققت أستراليا آخر ألقابها في كأس الاتحاد عام 1974، لكن بوجود المصنفة الأولى عالميا حاليا بين صفوفها، زادت فرصها في التتويج باللقب مجددا، حيث أنعشت بارتي آمال بلادها قبل خوض النهائي.

وقالت بارتي (يوجد أسبوع آخر مهم للغاية، لجعل هذا العام الأكثر نموذجية بالنسبة لي.. نهائي كأس الاتحاد لفرق السيدات بطولة أتطلع لها منذ فترة طويلة، مر عامان أو ثلاثة على تشكيل هذا الفريق الذي نملكه حاليا).

وواصلت (تطلب تكوين الفريق الكثير من العمل، وهناك ثقة كبيرة فيه من قبل القائدة اليشيا موليك.. لا أستطيع الانتظار للسفر إلى بيرث خلال يومين، ثم البدء في الإعداد لما سيكون الطريقة المثلى لإنهاء الموسم).

وأردف (لا يوجد بالتأكيد أفضل من اللعب من أجل بلدك، وأمام أصدقائك وعائلتك، وتمثيل أستراليا وارتداء قميص الفريق).

وستنضم بارتي إلى مواطنتها سمانثا ستوسور، الفائزة بلقب ضمن البطولات الأربع الكبرى، وكذلك أيلا تومليانوفيتش وأسترا شارما وبرسيلا هون، في تشكيلة أستراليا للنهائي، الذي سيقام يومي التاسع والعاشر من الشهر الحالي.

هذا وعاد الإسباني رافائيل نادال لتصدر قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر الإثنين، على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وصعد نادال مركزا ليتصدر جدول التصنيف برصيد 9 آلاف و585 نقطة، ليتفوق 640 نقطة عن ديوكوفيتش، الذي توج ليلة الأحد بلقب بطولة باريس للأساتذة.

كما شهدت قائمة أفضل 10 لاعبين، تواجد الفرنسي جايل مونفيلس، الذي حل عاشرا بعد صعوده مراكز.

في حين جاء الكندي دينيس شابوفالوف، وصيف باريس بيرسي، في المركز الـ15 بعد صعوده 13 مركزا.

أيضا حل البلغاري جريجور ديميتروف في قائمة أفضل 20 لاعبا بحلوله في المركز العشرين بعد وصوله لنصف نهائي البطولة الفرنسية.