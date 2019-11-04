أحرز آدم بوكفيست أول هدف في مسيرته ليقود شيكاجو بلاكهوكس للفوز 3-2 على أنهايم دكس بعد وقت إضافي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

كما سجل أليكس ديبرينكات لصالح بلاكهوكس الذي أفسد احتفال رايان جيتزلاف لاعب دكس المخضرم بالمباراة الألف في مسيرته.

وكان بوكفيست يخوض مباراته الثانية بعد أن ظهر لأول مرة مع بلاكهوكس ضد لوس أنجليس كينجز يوم السبت. وبوكفيست هو أول مدافع في بلاكهوكس يسجل هدفا قبل أن يكمل 20 عاما منذ نيك ليدي في 2010.

وفي مباراة أخرى، تغلب واشنطن كابيتالز 4-2 على كالجاري فليمز.