نفض كواي ليونارد عن نفسه بداية بطيئة، ليسجل 25 نقطة من إجمالي 30 أحرزها طوال اللقاء في آخر ربعين، ليقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز على ضيفه يوتا جاز 105-94، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل ليونارد 18 نقطة في الربع الرابع، ليعوض بدايته المتثاقلة، حيث سجل رميتين ثلاثيتين فقط من ثماني فرص لاحت له.

وأضاف زميله مونتريزل هاريل 19 نقطة واستحوذ على 8 كرات مرتدة لصالح كليبرز، وقاد دونوفان ميتشل، قائمة المسجلين في يوتا جاز برصيد 36 نقطة، وأنهى بويان بوجدانوفيتش اللقاء مسجلا 19 نقطة.

لكن جاميتشال جرين سجل رمية ثلاثية وأضاف ليونارد 4 رميات حرة إضافة إلى واحدة أخرى من هاريل، ليوسع كليبرز الفارق إلى 99-90 قبل 1.38 دقيقة من النهاية ليواصل لوس أنجلوس تفوقه.