وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش على الانفصال.

وأوضح بايرن في بيانه أن أولي هونيس، رئيس النادي، وكارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي، وكذلك حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، عقدوا جلسة مع كوفاتش وتوصلوا لهذا الاتفاق.

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد على خسارة بايرن المذلة خارج أرضه على يد آينتراخت فرانكفورت (1-5).

وقال رومينيجه: (أداء الفريق ونتائجه في الأسابيع الأخيرة أظهرت مدى الحاجة لتحرك من جانبنا، لذا عقدنا محادثات جادة مع كوفاتش على هذا الأساس في الساعات الماضية).

وأضاف: (أسفرت هذه المحادثات عن اتفاقنا جميعا على عدم استكمال كوفاتش مهمته مع بايرن، ونحن نأسف لوصولنا لهذا الحل، وأود التوجه بالشكر له بالنيابة عن كافة العاملين بالنادي، خاصة على تتويجه معنا بثنائية الموسم الماضي).

وتولى كوفاتش مهمة تدريب بايرن ميونخ في صيف عام 2018، ونجح في قيادة الفريق للفوز بألقاب السوبر الألماني، البوندسليجا وكأس ألمانيا، لكنه ودع دوري الأبطال الموسم الماضي من الدور ثمن النهائي على يد ليفربول الإنجليزي.

ويبتعد بايرن، صاحب المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن صدارة ترتيب الدوري، التي يحتلها بوروسيا مونشنجلاباخ، بعدما حقق 5 انتصارات فقط من 10 مباريات، بينما تعادل 3 مرات وخسر في مناسبتين.

وكشف بايرن عن تولي هانز فليك، مساعد كوفاتش، المهمة خلفا له، للتحضير لمواجهة أولمبياكوس اليوناني، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، وكذلك للمباراة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند، السبت المقبل، في البوندسليجا.

من جانبه، دعا حميديتش كافة لاعبي الفريق البافاري لإظهار ردة فعل إيجابية بعد هذا القرار، لتحقيق الأهداف المنشودة هذا الموسم.