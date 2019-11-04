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رقم الخبر: 267522 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 15:09 الاقسام: رياضة  
غرناطة يسقط ويرفض تصدر الليجا

غرناطة يسقط ويرفض تصدر الليجا

فوت غرناطة فرصة اقتناص صدارة الليجا بعد سقوط الكبار سواء بالخسارة أو التعادل، وذلك بعد أن سقط هو الآخر بالهزيمة على يد ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة (1-2)، في الوقت القاتل، في ختام الجولة الـ12 بالدوري الإسباني.

وعلى ملعبه (لوس كارمينيس)، وجد الفريق الأندلسي نفسه متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة 21 بهدف جاء عن طريق لاعب الوسط الشاب كريستيان بورتو.

ولكن عاد غرناطة للقاء ومع دخول اللقاء في منعطفه الأخير واستعداد الجميع للخروج بهذه النتيجة، أسكت بورتو الجميع بعد أن واصل التألق بهدف ثاني له ولفريقه الباسكي قبل صافرة النهاية بدقيقة.

ورغم أن الفوز كان كفيلا باعتلاء غرناطة لصدارة الليجا بعد (ليلة سقوط) الكبار السبت بخسارة برشلونة القاسية على يد ليفانتي (3-1)، وتعادل إشبيلية وأتلتيكو مدريد (1-1)، وتعادل ريال مدريد في عقر داره أمام ريال بيتيس (1-1)، إلا أن الفريق الصاعد حديثا هذا الموسم سقط هو الآخر في فخ الخسارة، لتظل الصدارة مشتركة بين البلوجرانا والميرنجي.

وتجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة فيظل بها في المركز السادس بعد أن تكبد خسارته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم.

أما سوسيداد فكان الرابح الأكبر بعد أن عاد لدرب الانتصارات بعد خسارة الجولة الماضية أمام ليفانتي (1-2).

كما أن الفريق الباسكي اقتحم المربع الذهبي نحو المركز الثالث برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف قطبي إسبانيا البارسا والريال على الترتيب.دقيقة 36 بهدف التعادل بتوقيع الجناح الشاب ألفارو فاديو.

وفيما يلي نتائج مباريات مساء الاحد في نفس الاطار:

بلد الوليد 3 – ريال مايوركا صفر

فياريال صفر – اتلتيك بيلباو صفر

اوساساسونا 4 – الافيس 2

سيلتافيجو صفر – خيتافي 1

ليجانيس 1 – ايبار 2

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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