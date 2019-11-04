أكد سانت إيتيان صحوته تحت قيادة المدرب كلود بويل، بعد أن أحرز ديني بوانجا هدفا في الشوط الثاني ليقوده للفوز 1-صفر بملعبه على موناكو، في الدوري الفرنسي.

وهز بوانجا الشباك في الدقيقة 59 ليمنح سانت إيتيان فوزه الثالث في أربع مباريات بالدوري، منذ تعيين بويل مدرب ساوثهامبتون وليستر سيتي السابق قبل أربعة أسابيع.

وبهذه النتيجة تقدم سانت إيتيان إلى المركز الثامن في الترتيب برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بفارق تسع نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر، لكن يتأخر بنقطتين فقط عن أنجيه صاحب المركز الثاني.

وتراجع موناكو، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد روبن أجيلار في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلى المركز 15 برصيد 15 نقطة.

بوردو 2 – نانت صفر

نيس 2 – ستاد ريمس صفر