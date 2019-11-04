تلقى الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام، بطاقة حمراء مباشرة، خلال مواجة السبيرز وإيفرتون الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة 11 للبريميرليج.

وحصل سون على البطاقة الحمراء، بعد تدخل متهور ضد البرتغالي أندريه جوميز، لاعب وسط إيفرتون، الذي سقط على الأرض وظل يصرخ من شدة الألم.

وانهمرت دموع سون، عقب رؤية تأثير تدخله على قدم جوميز، حيث بدت الإصابة مروعة.

وتداخل سيرج أورييه ظهير توتنهام في اللعبة، ولم يتمالك أعصابه هو الآخر، وتأثر من قوة الإصابة، قبل أن يقرر مدربه ماوريسيو بوكيتينو إخراجه من الملعب.