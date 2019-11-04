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رقم الخبر: 267517 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 14:36 الاقسام: رياضة  
سون يبكي بعد إصابة مروعة لنجم إيفرتون

سون يبكي بعد إصابة مروعة لنجم إيفرتون

تلقى الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام، بطاقة حمراء مباشرة، خلال مواجة السبيرز وإيفرتون الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة 11 للبريميرليج.

وحصل سون على البطاقة الحمراء، بعد تدخل متهور ضد البرتغالي أندريه جوميز، لاعب وسط إيفرتون، الذي سقط على الأرض وظل يصرخ من شدة الألم.

وانهمرت دموع سون، عقب رؤية تأثير تدخله على قدم جوميز، حيث بدت الإصابة مروعة.

وتداخل سيرج أورييه ظهير توتنهام في اللعبة، ولم يتمالك أعصابه هو الآخر، وتأثر من قوة الإصابة، قبل أن يقرر مدربه ماوريسيو بوكيتينو إخراجه من الملعب.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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