لويس هاميلتون بطل العالم في سطور توج البريطاني لويس هاميلتون الأحد، بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، إثر فوزه بالمركز الثاني في سباق جائزة أمريكا الكبرى.