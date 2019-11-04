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رقم الخبر: 267516 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 14:36 الاقسام: رياضة  
لويس هاميلتون بطل العالم في سطور

لويس هاميلتون بطل العالم في سطور

توج البريطاني لويس هاميلتون الأحد، بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، إثر فوزه بالمركز الثاني في سباق جائزة أمريكا الكبرى.

وفي السطور التالية، نقدم نبذة قصيرة عن هاميلتون، الذي توج للمرة السادسة بلقب بطولة العالم:

- لويس هاميلتون (بريطانيا).

- الفريق: مرسيدس

- رقم السائق: 44

- الميلاد: 7 كانون ثان/يناير 1985 - مدينة ستيفنيج - إنجلترا.

- المشاركة الأولى في سباقات الجائزة الكبرى: 18 آذار/مارس 2007 - جائزة أستراليا الكبرى.

- التتويج الأول في سباقات الجائزة الكبرى: 10 حزيران/يونيو 2007 - جائزة كندا الكبرى.

- الفرق التي لعب لها: مكلارين (2007 - 2012)، مرسيدس (2013 حتى الآن).

- عدد السباقات: 248

- السباقات المتوج بها: 83

- مركز الانطلاق الأول: 87

- الحصول على المراكز الثلاثة الأولى في السباقات: 150.

- بطل العالم: أعوام 2008 و2014 و2015 و2017 و2018 و2019.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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