انتزع لاتسيو فوزا صعبا من مضيفه ميلان (2/1) الأحد، في المرحلة الـ11 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو، وتقدم لاتسيو بهدف سجله شيرو إيموبيلي، في الدقيقة 25

وتعادل ميلان في الدقيقة 28، عن طريق كريستوف بيونتيك، قبل أن يسجل خواكين كوريا الهدف الثاني للاتسيو، في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، رفع الفريق العاصمي رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الرابع، بينما توقف ميلان عند 13 نقطة، في المركز الـ11.

هذا وجرت مساء الاحد عدة مباريات، كانت نتائجها كالتالي:

اتلانتا صفر – كالياري 2

ليتشي 2 – ساسولو 2

فيرونا 2 – بريشيا 1

جنوى 1 – اودينزي 3

فيورنتينا 1 – بارما 1