  • الإثنين ٦ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267515 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 14:37 الاقسام: رياضة  
لاتسيو يقفز للمركز الرابع على أنقاض ميلان في الدوري الايطالي

لاتسيو يقفز للمركز الرابع على أنقاض ميلان في الدوري الايطالي

انتزع لاتسيو فوزا صعبا من مضيفه ميلان (2/1) الأحد، في المرحلة الـ11 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو، وتقدم لاتسيو بهدف سجله شيرو إيموبيلي، في الدقيقة 25

وتعادل ميلان في الدقيقة 28، عن طريق كريستوف بيونتيك، قبل أن يسجل خواكين كوريا الهدف الثاني للاتسيو، في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، رفع الفريق العاصمي رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الرابع، بينما توقف ميلان عند 13 نقطة، في المركز الـ11.

هذا وجرت مساء الاحد عدة مباريات، كانت نتائجها كالتالي:

اتلانتا صفر – كالياري 2

ليتشي 2 – ساسولو 2

فيرونا 2 – بريشيا 1

جنوى 1 – اودينزي 3

فيورنتينا 1 – بارما 1

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7310 sec