قرر مجلس إدارة مولودية الجزائر، تأجيل موعد سفر النادي إلى مدينة أربيل العراقية، لمواجهة القوة الجوية، في ذهاب الدور الـ 16 من البطولة العربية، إلى الثلاثاء بدلا من الإثنين.

وكانت إدارة النادي ضبطت كافة الترتيبات لتنقل النادي إلى العراق الإثنين، قبل أن يتفاجأ مسيرو المولودية بعدم وجود أماكن شاغرة لكافة التعداد، ضمن رحلة إسطنبول – أربيل.

واستقر الجهاز الفني للمولودية بقيادة المدرب الفرنسي برنارد كازوني، على برمجة حصة تدريبية، أمسية اليوم، بلمعب عين البنيان، لتفادي أي ارتباك في رحلة التحضيرات.

وحسب الموعد الجديد، تقرر الاكتفاء بحصتين تدريبيتين فقط بمدينة أربيل، وذلك لضيق الوقت، خاصة وأن الجهاز الفني متخوف من تأثر لاعبيه بدنيا بسبب السفر.