قال محافظ البنك المركزي الايراني "عبدالناصر همتي" ان الاستقرار النسبي عاد الى الاقتصاد الايراني بعد مرور عام على الحرب الاقتصادية التي شنتها امريكا ضد ايران للقضاء على اقتصادها.

واضاف همتي في صفحته الشخصية على موقع انستغرام : يصادف اليوم 13 ابان 1398 (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) مرور عام كامل على اعلان الحرب الاقتصادية الامريكية والاعلان عن الحظر المصرفي وتصدير النفط الايراني وفي حينها كان مقلقا تصور ما ستؤول اليه الاوضاع الاقتصادية للبلاد بعد عام.

واضاف : ان امريكا لم تحقق اهدافها في القضاء على الاقتصاد الايراني من خلال فرض الحظر واعلان الحرب الاقتصادية واجبار ايران على الاستسلام .

واوضح ان العملة الوطنية الايرانية شهدت تحسنا بمقدار 21 بالمائة منذ الاعلان عن الحرب الاقتصادية وليومنا هذا حيث كانت بتاريخ (4 تشرين الثاني 2018) 14350 للدولار الواحد واليوم بتاريخ (4 تشرين الثاني 2019) 11300للدولار الواحد.

واكد محافظ البنك المركزي الايراني عودة الاستقرار النسبي الى الاقتصاد الايراني وانخفاض مستوى التضخم وزيادة الصادرات غير النفطية.