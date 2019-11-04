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رقم الخبر: 267511 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 14:11 الاقسام: رياضة  
رئيس الجمهورية يهنئ تتويج إيران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما

رئيس الجمهورية يهنئ تتويج إيران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما

اعرب رئيس الجمهورية حسن روحاني عن تهانيه للشعب الايراني والمصارعين والكادر التدريبي تتويج ايران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما التي اقيمت في المجر.
وكتب روحاني في تغريده على تويتر " ابارك الشعب الايراني والمصارعين والكادر التدريبي تتويج المنتخب الايراني ببطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما 2019 ".
وتوجت ايران بطلة للعالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما بنيلها 122 نقطة وحصدها 3 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات برونزية.
وفي منافسات البطولة التي جرت في المجر خلال الفترة من 1 الى 4 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، تقلد الميداليات الذهبية كل من ميثم دلخاني (63 كغم) ومحمد رضا غرائي (72 كغم) وعلي اكبر يوسفي (130 كغم) فيما نال البرونزية كل من مهدي محسن نجاد (60 كغم) وسجاد ايمن طلب (67 كغم) ومحمد هادي ساروي (97 كغم).
وحصلت ايران على 122 نقطة لتتوج بالبطولة (3 ذهبية و 3 برونزية) فيما جاءت جورجيا في مركز الوصافة برصيد 121 نقطة (4 فضية و 1 برونزية) وروسيا في المرتبة الثالثة برصيد 118 نقطة (2 ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية).
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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