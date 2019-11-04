ايران
📌قائد الثورة: التفاوض مع اميركا لا يحمل اية نتائج، فهي لن تقدم اي امتياز قطعا
📌وزير الداخلية: لا يحق لأي صاحب موقع ومنبر التدخل بشكل غير قانوني في الانتخابات
جمهوري اسلامي
📌ظريف امام مجلس الشورى الاسلامي: وزارة الخارجية تبذل اقصى جهودها لمكافحة غسيل الاموال
📌اليوم.. مسيرة الرابع من نوفمبر المناهضة لاميركا في انحاء ايران
📌عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي يدعو مجمع تشخيص مصلحة النظام الى الخروج عن صمته حيال لائحتي CFI
📌تظاهرات العراق تدخل مرحلة الاضراب والعصيان المدني
آفتاب يزد
📌الرئيس روحاني في مجلس الوزراء: الاميركيون ادركوا بجلاء ان العقوبات ليست السبيل الناجح
كيهان
📌قائد الثورة: لو كان المسؤولون تحلوا بالسذاجة وتفاوضوا، لانفتح السبيل امام ضغوط اميركية اكثر.
📌(امم الارهاب العالمي) تتهم ايران بدعم الارهاب
📌تفكيك شبكة استخباراتية اماراتية من العراق كانت توزع الاموال بين المتظاهرين
📌السعودية ترفض استلام جثث العسكريين السودانيين من انصار الله
📌صحيفة (الوطن) السورية: ربط سكة حديد اللاذقية بالعراق وايران
شرق
📌اعادة 49 الف مليار تومان الى بيت المال خلال سبعة اشهر من اداء السلطة القضائية
📌وزير الامن: الرابع من نوفمبر احبط دسائس اميركا
خراسان
📌قائد الجيش: دور الجيش الايراني في جبهة المقاومة، ضمن البيانات المصنفة
آرمان ملي
📌استاذ جامعي: احتلال وكر التجسس الاميركي كان بالاجماع