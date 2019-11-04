ايران

📌 قائد الثورة: التفاوض مع اميركا لا يحمل اية نتائج، فهي لن تقدم اي امتياز قطعا

📌 وزير الداخلية: لا يحق لأي صاحب موقع ومنبر التدخل بشكل غير قانوني في الانتخابات

جمهوري اسلامي

📌 ظريف امام مجلس الشورى الاسلامي: وزارة الخارجية تبذل اقصى جهودها لمكافحة غسيل الاموال

📌 اليوم.. مسيرة الرابع من نوفمبر المناهضة لاميركا في انحاء ايران

📌 عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي يدعو مجمع تشخيص مصلحة النظام الى الخروج عن صمته حيال لائحتي CFI

📌 تظاهرات العراق تدخل مرحلة الاضراب والعصيان المدني

آفتاب يزد

📌 الرئيس روحاني في مجلس الوزراء: الاميركيون ادركوا بجلاء ان العقوبات ليست السبيل الناجح

كيهان

📌 قائد الثورة: لو كان المسؤولون تحلوا بالسذاجة وتفاوضوا، لانفتح السبيل امام ضغوط اميركية اكثر.

📌 (امم الارهاب العالمي) تتهم ايران بدعم الارهاب

📌 تفكيك شبكة استخباراتية اماراتية من العراق كانت توزع الاموال بين المتظاهرين

📌 السعودية ترفض استلام جثث العسكريين السودانيين من انصار الله

📌 صحيفة (الوطن) السورية: ربط سكة حديد اللاذقية بالعراق وايران

شرق

📌 اعادة 49 الف مليار تومان الى بيت المال خلال سبعة اشهر من اداء السلطة القضائية

📌 وزير الامن: الرابع من نوفمبر احبط دسائس اميركا

خراسان

📌 قائد الجيش: دور الجيش الايراني في جبهة المقاومة، ضمن البيانات المصنفة

آرمان ملي