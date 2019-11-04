التي جرت في العاصمة المجرية بودابست ..

وفي منافسات البطولة التي جرت في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 1 الى 4 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، تقلد الميداليات الذهبية كل من ميثم دلخاني (63 كغم) ومحمد رضا غرائي (72 كغم) وعلي اكبر يوسفي (130 كغم) فيما نال البرونزية كل من مهدي محسن نجاد (60 كغم) وسجاد ايمن طلب (67 كغم) ومحمد هادي ساروي (97 كغم).

ففي النزال النهائي لوزن 63 كغم تغلب ميثم دلخاني على الجورجي لواني كاوجارادزه بنتيجة 7-6 ليتقلد الميدالية الذهبية.

وفي وزن 72 كغم هزم محمد رضا غرائي في النزال النهائي خصمه سانان سليمان اوف من جمهورية اذربيجان بنتيجة 7-صفر لينال الميدالية الذهبية.

وفي وزن 130 فاز علي اكبر يوسفي في الدور نصف النهائي على التركي عثمان ايلديريم بنتيجة 7-6 ، وتوج بالميدالية الذهبية بعد انسحاب غريمه الجورجي زوباي باتاريدزه من النزال النهائي بداعي الاصابة.

وحصلت ايران على 122 نقطة لتتوج بالبطولة (3 ذهبيات و3 برونزيات) فيما جاءت جورجيا في مركز الوصافة برصيد 121 نقطة (4 فضيات وبرونزية واحدة) وروسيا في المرتبة الثالثة برصيد 118 نقطة (ذهبيتين وفضية واحدة

وبرونزيتين).

وكانت ايران قد احرزت المركز السادس في بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما في دورة العام 2018 التي جرت في رومانيا باحرازها 4 ميداليات برونزية.