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رقم الخبر: 267502 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 13:44 الاقسام: اقتصاد  
وزير الصناعة والتعدين والتجارة يصل إلى شنغهاي
لحضور معرض شنغهاي

وزير الصناعة والتعدين والتجارة يصل إلى شنغهاي

وصل وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا رحماني اليوم الاثنين الى شنغهاي جنوب شرقي الصين، على راس وفد رفيع المستوى للقاء مسؤولين صينيين وكذلك المشاركة في معرض شنغهاي الثاني.
ويبدأ معرض الاستيراد الدولي الثاني للصين في شنغهاي بمشاركة 150 دولة من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبارا من يوم غد بحضور الرئيس الصيني " شي جين بينغ".
ويشارك في المعرض أكثر من 3000 شركة ، بما في ذلك 15 شركة إيرانية .
وتعرض الشركات المشاركة بالمعرض منتجات ذات تكنولوجيا حديثة والسيارات والمعدات والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة المنزلية الفاخرة وخدمات الأعمال والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية.
من المتوقع أن تستورد الصين 30 الف مليار دولار من البضائع و10 الاف مليار  دولار من الخدمات في السنوات الـ15 المقبلة .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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