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رقم الخبر: 267499 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 10:37 الاقسام: محليات  
بدء مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

بدء مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

بدأت في العاصمة الايرانية طهران وعموم المدن الايرانية، صباح اليوم الاثنين، مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي،
وفي طهران أقيمت هذه المراسم امام مبنى السفارة الاميركية السابقة او ما يعرف بـ "وكر التجسس الاميركي" بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية وجموع غفيرة من المواطنين.
ويقام اليوم الوطني لمناهضة الاستكبار العالمي هذا العام بهدف تحقيق التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية - بيان الخطوة الثانية - تحت شعار " مقارعة الاستكبار والمقاومة الإسلامية بداية لاضمحلال وانهيار أمريكا".
وفي مثل هذا اليوم 4 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 1979 قام الطلبة الجامعيون السائرون على نهج الامام الخميني (رض) بالإستيلاء على السفارة الاميركية واحتجاز موظفي السفارة "الجواسيس" الى ان تم اطلاق سراحهم بعد 444 يوما.
ويطلق المشاركون في المراسم شعارات "الموت لاميركا" و "الموت لإسرائيل" و "هيهات منا الذلة" معلنين استنكارهم وتنديدهم بجرائم اميركا ضد الشعب الايراني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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