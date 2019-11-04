  • الإثنين ٦ ربیع الاول ١٤٤١
  • الإثنين , نوفمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267498 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 10:37 الاقسام: اقتصاد  
التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورصتي طهران وشنغهاي لتطويرالتعاون الثنائي

التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورصتي طهران وشنغهاي لتطويرالتعاون الثنائي

وقعت بورصة طهران مع بورصة شنغهاي على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي بينهما .
تم التوقيع على المذكرة في شنغهاي الصينية خلال زيارة وفد من بورصة طهران اليها و من بنودها تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين واقامة ورشات عمل في مجال التعليم والاستثمار الاجنبي و التعاون في مجال السندات المالية و كذلك تطوير تقنيات البنى التحتية اللازمة لتنمية البورصة واجراء مشاريع بحثية مشتركة .
ووجه الوفد الايراني الدعوة لنظيره الصيني لزيارة ايران لکی تتعرف على بورصتها ومراكزها المالية حيث لاقت الدعوة استجابة من الطرف الصيني على ان تتم بآقرب وقت ممكن .
یذکر ان بورصة شنغهای هی من کبریات البورصات في العالم برآسمال یقدر بآکثر من 4500 ملیار دولار وتأتي بعد بورصة نيويورك ونزدك الياباني.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 11/0130 sec