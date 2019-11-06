وعلق موسوي على مجريات حضور ظريف في مجلس الشوى الاسلامي اليوم الاحد بالقول ان اهتمام واحترام ظريف للسلطة التشريعية ونواب الشعب فريد في تاريخ وزارة الخارجية بالبلاد واضاف أنه تم أمس إبلاغ وزارة الخارجية بأن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي قد تأجل إلى الساعة الثالثة من مساء اليوم الاحد . ونظرًا الى أن حضور وزير الخارجية كان ضروريا تم مطالبة الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي تأجيل قضية توجيه الأسئلة اليه الى وقت اخر بسبب تداخل الاجتماعين بهدف اتاحة الفرصة له لحضور اجتماع مهم ولكن رفض الطلب ولكن اعلنوا ان على ظريف التواجد في البرلمان من الساعة الثانية مساء وحتى الثانية واربعين دقيقة وان يغادر بعدها. وحضر ظريف في البرلمان عند راس الساعة 14 وبدا الاجتماع عند الساعة ۱۴:۲۵ وبقي ظريف في البرلمان حتى الساعة ۱۴:۵۵ (۱۵ دقیقه اكثر من المقرر) وتحدث على مرحلتين وحسب النظام الداخلي للبرلمان فانه لم يعد امام ظريف فرصة متاحة للحديث ومن هنا وبعد تقديم الايضاحات حول وضعه وتقديم الاعتذار للنواب المحترمين قال انه يطلب السماح له بالذهاب وارجاء الاجتماع الى موعد لاحق مشيرا الى انه سيستمع الى تصريحات النائب ابطحى من خلال المذياع . وبالتالي ، فإن الادعاء بأنه كان يجب أن يبقى ويجيب على استفسارات النائب هو أمر غير معقول لأنه وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان ، لم يكن لظريف حتى الحق في الرد بعد تصريحات النائب أبطحي.

وأضاف عباس موسوي انه هذا هو الحضور الثالث لوزير الخارجية في الاجتماع العلني للبرلمان إضافة إلى حضوره في اجتماعات اللجان خلال الأشهر الثلاثة الماضية للإجابة على ثمانية أسئلة.

وأكد موسوي انه لم يحضر أي وزير خارجية في تاريخ إيران إلى مجلس الشورى الاسلامي بقدر الدكتور محمد جواد ظريف للرد على اسئلة البرلمان.