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رقم الخبر: 267488 تاريخ النشر: تشرين الثاني 04, 2019 الوقت: 10:36 الاقسام: عربيات  
برهم صالح: الاسبوع الحالي سيتم إنجاز مشروع قانون الانتخابات الجديد في العراق

برهم صالح: الاسبوع الحالي سيتم إنجاز مشروع قانون الانتخابات الجديد في العراق

اكد الرئيس العراقي برهم صالح، الاحد، ان إنجاز مشروع قانون الانتخابات العراقي الجديد سيكون خلال هذا الأسبوع.
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس صالح، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، التقى في قصر السلام ببغداد، رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات، وانه استمع عبر حوار صريح ومفتوح، إلى وجهات نظر الحضور بصدد الحراك الاحتجاجي ومطالبه، وكيفية العمل على أن يكون هذا الوضع الذي تعيشه بغداد وعدد من المحافظات مفتاحاً لعمل إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية، ولمنظومة الحكم في البلاد".
وأضاف، البيان، أن "رئيس الجمهورية، أكد، أن العمل الحثيث الجاري في رئاسة الجمهورية من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، ويسمح مشروع القانون الجديد بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية".
ولفت الى أن "الرئيس قال إن الطابع السلمي للتظاهرات الذي تكرست به قيم الوطنية الحقة، وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية، هو مما يساعد على المزيد من العمل الجاد، الذي يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم في الإطار الديمقراطي السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها".
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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