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رقم الخبر: 267487 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 20:12 الاقسام: دوليات  
مهاتير محمد: الحظر الاميركي ضد ايران يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة

مهاتير محمد: الحظر الاميركي ضد ايران يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة

جدد رئيس الوزراء الماليزي، يوم الاحد، انتقاده للحظر الاحادي الاميركي ضد ايران، وقال: ان الحظر الاميركي يتعارض مع قوانين منظمة الامم المتحدة.

وخلال كلمته على هامش الاجتماع الخامس والثلاثين لمنظمة "أسيان"، قال مهاتير محمد ان الحظر ضد ايران يتعارض مع القانون.
وأضاف: لم يتقرر في الامم المتحدة أن تقوم دولة مستاءة من دولة اخرى، بفرض حظر عليها، وتمنع الآخرين من التجارة معها.
وبيّن رئيس وزراء ماليزيا، ان بلاده تخضع الآن لآثار الحظر، إذ أن هذا الحظر لا يفرض فقط على دولة واحدة.
وانتقد مهاتير محمد الدول التي تتحدث كثيرا عن سيادة القانون والتجارة القانونية، الا انها لا تلتزم مطلقا بمبادئها.
وكان رئيس الوزراء الماليزي، قد صرح قبل فترة بشأن الاحداث في الخليج الفارسي، قائلا: ان اميركا هي التي تقوم باستفزاز ايران، وان الخطر المتزايد للحسابات الخاطئة قد يؤدي الى نشوب حرب عالمية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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