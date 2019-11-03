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رقم الخبر: 267483 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 19:04 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مسيرات تأييد حاشدة للسيد السيستاني تطوف ساحة التحرير تحت شعار "كل الشعب وياك يا سيد علي"

مسيرات تأييد حاشدة للسيد السيستاني تطوف ساحة التحرير تحت شعار "كل الشعب وياك يا سيد علي"

امتلأت ساحة التحرير في وسط بغداد بمسيرات شعبية حاشدة مؤيدة للمرجعية العليا التي أعلنت تأييدها للتظاهرات السلمية ، ودعت إلى إصلاحات سياسية واقتصادية توفر العيش الكريم للعراقيين . وحمل المتظاهرون الاعلام العراقية مرددين شعارات من قبيل "كل الشعب وياك يا سيد علي ( السيستاني ) ".
مسيرات تأييد حاشدة للسيد السيستاني تطوف ساحة التحرير تحت شعار "كل الشعب وياك يا سيد علي"
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