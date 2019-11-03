*مجلس الشعب: ما جرى في سوريا والمنطقة امتداد لوعد بلفور المشؤوم *تعزيزات عسكرية تركية تدخل الاراضي السورية من محور ريف رأس العين *دورية أمريكية تتفقد حقول النفط بشمال شرقي سوريا

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أن روسيا استطاعت تعزيز مواقفها ودورها في المنطقة على ضوء غياب سياسة خارجية محدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما استطاع الرئيس السوري بشار الأسد تعزيز موقعه.

وقال بايدن، الأحد في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "لا أعتقد أن لديه( ترامب) سياسة خارجية، لاحظوا لقد عززت روسيا مواقفها في المنطقة، وعزز الأسد موقعه، ورسمت إيران طريقها بشكل مباشر إلى سوريا، انقلب كل شيء رأسا على عقب لقد أصبحنا هناك وحدنا".

وأضاف بايدن: "يقول (الرئيس ترامب) إنه يريد الاستيلاء على حقول النفط، وأننا سنأخذها. هذا يشبه ملصق عملاق لتنظيم داعش الإرهابي لتجنيد المقاتلين".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

من جانب آخر قامت دورية من القوات الخاصة الأمريكية بتفقد حقول النفط في منطقة آليان والرميلان بالحسكة بشمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق.

وأفاد مصدر محلي بأن الدورية الأمريكية جالت مع القوات الكردية (قسد) في عدد من حقول النفط بمنطقة آليان والرميلان وقرى آلاقوس، حيث كان برفقتهم أيضا وزير البترول في "الإدارة الذاتية الكردية".

وأضاف المصدر أن الدورية الأمريكية عادت إلى منطقة رميلان، في مثلث الحدود التركية-السورية-العراقية، بعد تفقدها حقول نفطية في منطقة القحطانية، حيث سلكت الطرق القريبة من الحدود التركية.

هذا ودخلت تعزيزات عسكرية تركية، الأحد، إلى الأراضي السورية من محور ريف رأس العين، وأقامت تحصينات في مناطق سيطرت عليها، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأفادت "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري قادمة من الرقة التقت بوحدات متقدمة من الحسكة "لمواجه العدوان التركي".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" اتهمت، السبت، الجيش التركي وحلفاءه من المعارضة السورية المسلحة بخلق فوضى في أراضي سيطرتهم بشمال شرقي سوريا.

وتواصل وحدات الجيش السوري انتشارها في شمال شرقي سوريا بعد تعزيز نقاطها في ريف بلدة تل تمر الشمالي.

وبحسب وكالة سانا، فإن الجيش السوري ركز وجوده على محور يمتد 60 كيلومتراً بدءاً من قرية الأغيبش غرب بلدة تل تمر وصولاً إلى قرية الواسطة جنوب منطقة صوامع عالية. وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش فرضت طوقاً يمتد من الجهة الغربية وصولاً إلى الجهة الشمالية الشرقية بريف البلدة لتأمين المنطقة وصدّ أي عدوان تركي محتمل.

هذا وهدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بإعادة سجناء داعش إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية، واصفاً قرار دول أوروبية سحب الجنسية من مواطنيها المنضمين إلى داعش، بغير المسؤول. "تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش، من غير الممكن القبول بهذا الأمر، لدينا اتفاقات مع دول أوروبية وهذه الاتفاقات تنص على إرسالهم إلى بلادهم. القرار بسحب الجنسيات هو طريقة جديدة، تقول من خلالها الدول الأوروبية لمواطنيها لقد أصبحتم وحدكم. وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا"، بحسب صويلو.

إلى ذلك أكد مجلس الشعب السوري أن ما تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها من دعم للإرهاب وتمويله هو محاولة يائسة لتغيير مواقف سوريا الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وأن الحرب الإرهابية عليها ما هي إلا امتداد لوعد بلفور المشؤوم.

وشدد المجلس في بيان له في الذكرى الثانية بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم على أن هذا الوعد يشكل يوماً أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني والأمة العربية وفي تاريخ البشرية وضربة للعدالة والشرعية الدولية لأنه يشكل تعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني المتجذر في أرضه منذ آلاف السنين.

وأشار المجلس إلى أن الممارسات العدوانية والعنصرية والإرهابية التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بهدف وأد مقاومته وإخضاعه وإلغاء وجوده والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية ما هي إلا محاولات يائسة للاستفراد بالفلسطينيين وفرض الإملاءات السياسية المجحفة بحقهم وانتهاك فظ للقانون الدولي ومبادئه.

ولفت المجلس إلى أن ما جرى ويجري اليوم في سوريا والمنطقة هو امتداد لوعد بلفور المشؤوم، وأن ما تتخذه الولايات المتحدة وحلفاؤها من قوى الاستعمار الحديث والصهيونية من دعم للإرهاب وتمويله ومحاولة التخريب الممنهج للبشر والحجر ليس إلا محاولة يائسة لتغيير مواقف سوريا المبدئية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية والتزامها بالتحرير الشامل للأراضي العربية المحتلة كافة.

وأوضح المجلس أن سوريا ستبقى داعمة لحقوق الشعب العربي الفلسطيني التاريخية وستستمر في اعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية وجوهر النضال القومي العربي، وسيبقى الجيش السوري الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها المؤامرات.