جدد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الأحد، خروقاتهم في محافظة الحديدة، فيما نفذوا محاولة التسلل في محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تقدم لمرتزقة العدوان شرق التحيتا مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

واستحدثت جرافتان عسكريتان لقوى العدوان تحصينات قتالية في كيلو16 ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، كما استهدف المرتزقة بالرشاشات مناطق متفرقة من مديرية حيس.

وفي محافظة تعز أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للغزاة في بير باشا، وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد.

إلى ذلك، شنت طائرات التحالف السعودي أكثر من 77 غارة على مناطق حدودية متفرقة في محافظة صعدة، واستهدفت أكثر من 50 غارة جوية مديريتي رازِح وشدا ومنطقة الملاحيظ الحدودية مع جيزان السعودية غربي المحافظة، كذلك طالت الغارات الجوية للتحالف السعودي منطقتي مجازة والربوعة الحدوديتين في عسير السعودية، ومنطقة طخية في مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

من جهته كشف رئيس شؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن النظام السعودي رفض عملية تبادل جثامين من الجيش السوداني مقابل جثامين لعدد من شهداء الجيش واللجان الشعبية مشترطا أن تتم عملية التبادل في مقابل جثث من الجنود السعوديين.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى كشف في حوار له مع وكالة سبأ أنه تم عبر وساطات وتفاهمات محلية تحرير 7000 أسير من الطرفين من خلال 300 عملية تبادل منذ بدء نشاط اللجنة منتصف 2015م فيما لم تسهم الأمم المتحدة في أي عملية تحرير مطلقاً.

وأوضح أن "السعودية رفضت كل المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي من بعد مشاورات السويد وإلى الآن وكذلك منعت الكثير من أطراف المرتزقة وخاصة في مأرب والجوف وتعز من تبادل الأسرى معنا".

كما أكد أن الإمارات تتحفظ وتخفي المئات من أسرى الجيش واللجان وكذا تمنع الكثير من الأطراف في المحافظات الجنوبية من عمليات التبادل، بالإضافة إلى أنها أسهمت بشكل كبير في إعاقة تنفيذ اتفاق السويد.