أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين صباح الأحد، جراء اعتداء قوات العدو الصهيوني عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات العدو وزير شؤون القدس للمرة الثالثة منذ تعيينه .

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات العدو أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة أثناء توجههم إلى مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية بالخليل ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو المتمركزة على أحد حواجزها العسكرية في قرية عانين غرب جنين غرب المدينة في الضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات العدو وزير شؤون القدس فادي الهرمي من منزله بعد الإعتداء عليه أمام عائلته في حي الصوانة بالقدس المحتلة واقتحمت بلدتي الخضر جنوب بيت لحم وبلعا شرق طولكرم واعتقلت فلسطينيين اثنين.

وكانت اعتقلت قوات العدو السبت طالبا فلسطينيا وأصابت آخرين خلال اقتحامها مدرسة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وتواصل قوات العدو ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وشنت قوات العدو الصهيوني، صباح الأحد، حملة اعتقالات طالت أربعة فلسطينيين بينهم صحفي من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاعتقالات طالت صحفياً بعد أن قمعت قوات العدو ليلة السبت مشاركين في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في القدس المحتلة.

وداهمت قوات العدو منزل مواطن في بلدة الخضر جنوب بيت لحم واعتقلته، بالإضافة لاعتقال شاب آخر على حاجز الجيب خلال عودته من عمله.

ويواصل العدو مداهماته اليومية لمدن الضفة الغربية والقدس المحتلة ويعتقل عددًا من المواطنين.

إلى ذلك وصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السبت، تهديدات قادة العدو بشن حرب على غزة بالقديمة وغير المؤثرة في موقف المقاومة من التصدي للصلف الصهيوني.

وقالت السرايا في بيان لها: "سندافع عن شعبنا ما دام هناك عدوان ولن نسمح للكيان الصهيوني بتثبيت معادلات جديدة والعدو لا يجب أن يشعر بالراحة وألا يعيش مطمئناً".

وأكدت في البيان أن "تهديدات قادة" إسرائيل" بشن حرب على قطاع غزة، ليست جديدة على الشعب ولا تزيده إلا إصرارا على الثبات ومواصلة حماية أبناء الشعب والجهاد ضد المحتل المتغطرس".

*فيديو يفضح جريمة ارتكبها الجيش الإسرائيلي قبل عام ونصف بحق فلسطيني

من جهة اخرى فضح مقطع فيديو جريمة أرتكبها جنود إسرائيليون بحق طالب فلسطيني، بعد مرور عام ونصف العام على وقوعها.

ويظهر الفيديو الجنود الإسرائيليين وهم يجادلون الطالب الفلسطيني قرب "حاجز الزعيم" في شمال شرق القدس، وهو يحاول المرور عبر الحاجز العسكري ويداه مرفوعتان للأعلى ومع ذلك تم إطلاق النار عليه من الخلف.

وادعى الجنود الإسرائيليون إنهم أطلقوا عليه رصاص إسفنجي يتسبب بوجع ولا يؤدي للقتل.

وتعقيبا على هذا الحادث أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن "هذه الجريمة هي بمثابة ملف جنائي كامل ودليل سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح الأحد، "أن هذه الجريمة تعكس عقيدة قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والاستهتار والوحشية التي ينفذها الجنود بتعليمات من قادتهم" مطالبا دعاة حقوق الإنسان بـ"إبرازها وتقديمها كدليل جنائي على سياسة القتل الإسرائيلية".

*قوات العدو تستولي على 500 دونم من أراضي الفلسطينيين شرق القدس

هذا وأخطرت قوات العدو الصهيوني السبت، بنيتها الاستيلاء على حوالي 500 دونم من الأراضي الفلسطينية التي تقع بالقرب من بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن رئيس بلدية بلدة حزما مسلم أبو حلو قوله: إن قوات العدو سلمت الارتباط المدني الفلسطيني قراراً بالاستيلاء على أراضي المواطنين بالقرب من مستوطنة آدم، التي تقع ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام.