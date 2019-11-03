تفيد الأنباء الواردة من مدينة غري عيل في إقليم غل غدود بوسط الصومال استيلاء قوات الحكومة الصومالية على المدينة بعد انسحاب مقاتلي تنظيم أهل السنة والجماعة الذين كانوا يسيطرون عليها في السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس إدارة المدينة عبد الله محمد بري في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا إلى أن الحكومة الصومالية سوف تتحمل مسؤولية نتائج هجومها على غري عيل، وأضاف أن سكان المدينة بدأوا النزوح من منازلهم الذين كانوا يعيشون فيها بسلام

وجاء دخول القوات الحكومية إلى غري عيل بعد تمكن الحكومة الصومالية السبت من الاستيلاء على مدينة متبان في إقليم هيران وإجبار مقاتلي أهل السنة على الخروج منها.

من جانبه كشف حسين شيخ محمود مدير معهد “هيرال” عن تداعيات الصراع الدائر في ولاية غلمدغ بين الحكومة الصومالية وتنظيم أهل السنة والجماعة.

واشار شيخ محمود في مقابلة مع إذاعة غوب جوغ المحلية في مقديشو تعليقا على العمليات العسكرية التي قامت بها الحكومة الصومالية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وانتزاعها السيطرة على مدينتي “متبان” في إقليم هيران وغري عيل في إقليم غل غدود من تنظيم أهل السنة إلى أن ما يجري سيلحق ضررا بجهود تشكيل إدارة ولاية غلمدغ.