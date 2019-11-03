تجاوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز غياب نجمه الموقوف جويل إمبيد ليهزم بورتلاند تريل بليزرز 129-128 ليل السبت وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.

وأحرز فرقان كوركماز ثلاثية من الجهة اليمنى قبل 0.4 ثانية على النهاية ليمنح سيفنتي سيكسرز الانتصار. وفشل داميان ليلارد لاعب تريل بليزرز في محاولته لتصويب رمية ثلاثية في اللحظة الأخيرة.

ومنحت ثلاثية من أنفرني سيمونز قبل 2.2 ثانية على النهاية التقدم 126-125 لصالح بليزرز، لكنها لم تكن كافية ليخسر ثاني مباراة على ملعبه هذا الموسم.

وتقدم بليزرز بفارق 21 نقطة في منتصف الربع الثالث قبل أن يقلص سيفنتي سيكسرز الفارق إلى ثلاث نقاط في بداية الربع الأخير.