اتهم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ساديو ماني مهاجم ليفربول بادعاء السقوط أحيانا للحصول على أخطاء قبل مواجهة مرتقبة بين الغريمين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب أنفيلد.

وسجل ماني هدف فوز ليفربول 2-1 أمام أستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في ملعب فيلا بارك يوم السبت لكنه تلقى بطاقة صفراء بسبب التحايل للحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبقي سيتي متأخرا بفارق ست نقاط عن ليفربول بعدما فاز فريق جوارديولا أيضا 2-1 على ساوثامبتون بفضل هدف متأخر من كايل ووكر.

وردا على سؤال حول معرفته بفوز ليفربول المثير، في ظل إقامة المباراتين في التوقيت ذاته، قال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”هذا يحدث كثيرا ما فعله ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية لأنه (ماني) يملك موهبة استثنائية.