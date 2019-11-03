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رقم الخبر: 267474 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: دوليات  
بوليفيا.. تجدّد الاحتجاجات على تزوير الانتخابات الرئاسية

بوليفيا.. تجدّد الاحتجاجات على تزوير الانتخابات الرئاسية

خرجت مظاهرات جديدة فى بوليفيا تطالب بتقديم الرئيس البوليفى إيفو موراليس استقالته خلال 48 ساعة أو دعوات للمزيد من التعبئة فى الشوارع.
وأعطى زعيم المعارض لويس فرناندو كاماتشو، مهلة لمدة 48 ساعة للرئيس موراليس للاستقالة خرج كاماتشو ورافقه قادة المعارضة من جميع أنحاء البلاد فى مظاهرات جديدة ينددون فيها بارتكاب موراليس تزويرا فى الانتخابات الأخيرة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة.
ومن ناحية أخرى، طلب المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (CONADE) التى تضم المعارضة ، رولاندو فيلينا، من منظمة الدول الأمريكية، سحب مهمة الفنيين والمراجعين الذين يراجعون على نتائج العملية الانتخابية البوليفية، لان عملهم لا يولد الثقة أو المصداقية.
وقال موراليس: "سنحترم استنتاجات تقرير منظمة الدول الأمريكية، ونتوقع أن يكون تقريرا تقنيا وغير قانونى".
وفاز إيفو موراليس فى الانتخابات من قبل المحكمة العليا للانتخابات بحصوله على 47.08% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسى كارلوس ميسا على المركز الثانى بحصوله على 36.51% من الأصوات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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