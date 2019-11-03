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رقم الخبر: 267472 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
إقليم كردستان العراق مستعد لرفع مشكلات المنافذ الحدودية مع إيران
بهدف تسهيل التبادل التجاري

إقليم كردستان العراق مستعد لرفع مشكلات المنافذ الحدودية مع إيران

أعلن المدير العام لمصلحة الجمارك في إقليم كردستان العراق، استعداد الإقليم لرفع المشكلات الموجودة في المنافذ الحدودية مع ايران، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الجانبين.

ولدى استقباله القنصل الايراني العام في السليمانية مهدي شوشتري، أكد سامال عبدالرحمن عزيز إستعداد الإقليم لرفع المشكلات الموجودة في المنافذ الحدودية مع ايران، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الجانبين.

وأشار مدير الجمارك في إقليم كردستان العراق الى أهمية العلاقات التجارية بين الإقليم والجمهورية الاسلامية الايرانية، ووصف مستوى التعاون والتنسيق الجمركي بين ايران والاقليم بالمناسب والجيد.

وخلال اللقاء، أكد القنصل الايراني العام في السليمانية أهمية دور الجمارك في رفع مستوى التبادل التجاري والشعبي بين الجانبين.

وأعرب شوشتري عن تثمينه لجهود مدراء الجمارك في ايران واقليم كردستان، داعياً الى مضاعفة الجهود بين الجانبين لتسوية المشكلات الموجودة ورفع مستوى امكانات الجمارك لدى الجانبين الى مستوى المعايير الدولية.

 
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