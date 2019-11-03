لنادي الملكي فوت فرصة الانفراد بصدارة الليجا بعد السقوط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بيتيس في ملعب سانتياجو بيرنابيو بالجولة الثانية عشر من المسابقة.



بيريز يرى أن الحكم أضر بريال مدريد في مواجهة بيتيس



و أفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية الموالية لريال مدريد بأن رئيس النادي غاضب بشدة من حكم المباراة بسبب عدم احتسب ركلة جزاء لصالح الريال في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.



و لم يحتسب الحكم ركلة جزاء للريال بعد وجود لمسة يد واضحة داخل مربع عمليات بيتيس و اعتبر حامل الصافرة أنها غير متعمدة بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد ” فار “.