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رقم الخبر: 267471 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: رياضة  
فلورنتينو بيريز غاضباً: الحكم أضر بريال مدريد أمام بيتيس

فلورنتينو بيريز غاضباً: الحكم أضر بريال مدريد أمام بيتيس

سيطرت حالة من الغضب على فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بعد تعادل الفريق مع ريال بيتيس مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

لنادي الملكي فوت فرصة الانفراد بصدارة الليجا بعد السقوط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بيتيس في ملعب سانتياجو بيرنابيو بالجولة الثانية عشر من المسابقة.

بيريز يرى أن الحكم أضر بريال مدريد في مواجهة بيتيس

و أفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية الموالية لريال مدريد بأن رئيس النادي غاضب بشدة من حكم المباراة بسبب عدم احتسب ركلة جزاء لصالح الريال في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

و لم يحتسب الحكم ركلة جزاء للريال بعد وجود لمسة يد واضحة داخل مربع عمليات بيتيس و اعتبر حامل الصافرة أنها غير متعمدة بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد ” فار “.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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